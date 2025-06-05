Sultangazi'de katı atık toplama alanında yangın çıktı

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de bulunan katı atık toplama alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Olay, Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, Sultangazi Belediyesi'ne ait katı atık toplama alanında meydana geldi. Sabah erken saatlerde çıkan yangını fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangına müdahale sürüyor.