Sultangazi'de kurşun yağdıran şüphelilerden ikisi tutuklandı - Son Dakika
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Sultangazi'de kurşun yağdıran şüphelilerden ikisi tutuklandı

Sultangazi\'de kurşun yağdıran şüphelilerden ikisi tutuklandı

İstanbul Sultangazi'de hedef aldıkları bir kişiye kurşun yağdıran ve ölümüne neden oldukları ileri sürülen şüphelilerden ikisi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14.08.2024 16:53
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İstanbul Sultangazi'de hedef aldıkları bir kişiye kurşun yağdıran ve ölümüne neden oldukları ileri sürülen şüphelilerden ikisi polis tarafından yakalandı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 11 ağustos saat 22.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Cebeci Mahallesi, 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana gelmiş, edinilen bilgiye göre motosiklet ile olay yerine gelen kimliği belirsiz 2 şahıs, cadde üzerinde bulunan ve daha öncesinde aralarında husumet olduğu iddia edilen bir kişiye kurşun yağdırmıştı. Kurşunlar, çevrede bulunan 5 kişiye isabet ederken, şüpheliler geldikleri motosiklet ile olay yerinden kaçmış, olayda bir kişi boynundan ve sırtından vurularak ağır şekilde yaralanırken, o esnada düğün için gelip dışarıya hava almaya çıkan bir kadın bacaklarından, kimliği belirlenemeyen üç kişi ise çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.

1 kişi hayatını kaybetmişti

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilmiş, yaralanan 5 kişi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslar ile hastaneye kaldırılmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği olayda polis konu ile ilgili çalışma başlatmıştı.

2 şüpheli tutuklandı

Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma çerçevesinde yakalanan şüphelilerden, Muhammed A.A. ve Görkem G. isimli şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. Şüphelilerden M.A., B.E., F.Y., A.U., S.M.Ü., F.A.A., ve M.B. ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de kurşun yağdıran şüphelilerden ikisi tutuklandı - Son Dakika

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