Sultangazi'de lüks bir araçtan silahla rastgele havaya açan şüpheliler, polisin dur ihtarına uymayınca aralarında kovalamaca yaşandı. Kaçarken araçlarıyla bir başka otomobile vurarak kaza yapan şüpheliler, silahı olay yerinde bırakarak kayıplara karıştı.
Olay, dün akşam saatlerinde Sultangazi Esentepe Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 HL 460 plakalı lüks bir araçla sokakta gezen şüpheliler, silahla rastgele havaya ateş etmeye başladı. O esnada devriye gezen polis ekipleri, şüphelileri görüp 'dur' ihtarında bulundu. Araçlarıyla kaçmaya başlayan şüpheliler ile olayı gören polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı.
Kovalamacada ateş etmeye devam ettiler
Yaşanan kovalamaca sırasında havaya ateş ederek kaçmaya devam eden şüpheliler, girdikleri bir sokakta 34 BCP 489 plakalı araca çarparak kaza yaptı. Şüpheliler, silahlarını olay yerinde bırakarak koşarak uzaklaştı. Olay yerine inceleme yapmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şerit çekerek inceleme yaptı. İnceleme esnasında çok sayıda boş kovan bulan ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayda, şans eseri kimseye kurşun isabet etmezken kaçan şüphelilerin bıraktıkları araç, çekici yardımıyla emniyete görüldü.
"Çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi"
Yaşanan olayı gören mahalle sakinlerinden Muhammet Koçmen, "Olay yukarıda oldu. Polis şüpheli aracı, kovaladı araç daha sonra kaza yaptı. Şüpheli şahıslar aradan kaçıp burada durdular. Çok sayıda polis ekibi olay yerine geldi. Olay yeri inceleme ekipleri, çalışma yaptılar. Saat 22.00 - 23.00 gibi başladı, polis ekiplerinin çalışması 01.00 ve 02.00'a kadar sürdü" dedi.
Olayı gerçekleştiren şüpheliler Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › Sultangazi'de Lüks Araçtan Ateş Açıldı: Kovalamaca ve Kaza - Son Dakika
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