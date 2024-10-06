Sultangazi'de Motosiklet Otobüsle Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de Motosiklet Otobüsle Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sultangazi\'de Motosiklet Otobüsle Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sultangazi Cebeci Tüneli'nde ters yönden giren motosikletler, otobüsle çarpıştı; 1 ölü, 3 yaralı.

06.10.2024 01:34
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Sultangazi Cebeci Tüneli'ne iddiaya göre ters yönden girip, son sürat yarış yapan iki motosiklet şehirler arası yolculuk yapan otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpanın etkisiyle iki motosiklet, otobüsün önünde metrelerce sürüklenirken kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında Sultangazi Cebeci Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre, tünele ters yönden girerek yarış yapan iki motosikletli, son sürat ilerlerken Kuzey Marmara Otoyolu istikametinde seyir halinde olan 44 DD 444 plakalı şehirler arası otobüsle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle bir motosiklet yola savrulurken bir motosiklet ise sürücüsüyle birlikte otobüsün önünde metrelerce sürüklendi. Otobüsle birlikte metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken 1'i yedek olmak üzere 2 otobüs şoförü ve bir motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Otobüs yolcuları faciadan döndü

Malatya'ya gitmek üzere Alibeyköy Otogarı'ndan kalktığı öğrenilen otobüsün yolcuları faciadan dönerken yolcuların kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Olay yerine gelen başka bir otobüse alınan yolcular ise yolculuklarına devam etti. Olay yer inceleme ekipleri, tünel içerisinde uzun süre inceleme yaptı. Hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsünün durumu ağır olduğu öğrenilirken 2 otobüs şoförünün ise durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tünelde trafik akışı tek şeritten sağlandı. İncelemelerin ardından ismi öğrenilemeyen motosiklet sürücünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgun'a kaldırıldı.

Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Motosiklet Otobüsle Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı - Son Dakika

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