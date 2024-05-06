Sultangazi'de motosiklet ile seyir eden 2 kişi ve hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika
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Sultangazi'de motosiklet ile seyir eden 2 kişi ve hafif ticari araç çarpıştı

Sultangazi'de seyir halinde olan bir hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı. Kazada hafif ticari araç park halindeki bir otomobile çarparak dururken, motosiklet üzerindeki 2 kişi ise havaya savruldu. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza anında motosiklet sürücüleri hiçbir güvenlik önlemi almadan ve koruyucu kask takmadan yolculuk yapıyordu.

06.05.2024 10:50
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Sultangazi'de motosiklet ile seyir eden 2 kişi ve hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari araç park halindeki otomobile çarparken, motosiklet üzerindeki 2 kişi ise havaya savruldu. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay önceki gün akşam saat 18.00 sıralarında Gazi Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye seyir halinde olan hafif ticari araç ve motosiklet kesişme noktasında çarpıştı. Yaşanan kazada hafif ticari araç çarpışmanın etkisiyle park halindeki bir otomobile çarparak durabilirken, motosiklet üzerinde bulunan 2 kişi ise savrularak yere düştü. Güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenen olayda yaşanan kaza nedeniyle motosiklet ile yolculuk yapan 2 kişinin hiç bir güvenlik önlemi almadan ve koruyucu kask takmadan yolculuk yaptıkları ve otomobile çarparak savrulup yere düştükleri görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de motosiklet ile seyir eden 2 kişi ve hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de motosiklet ile seyir eden 2 kişi ve hafif ticari araç çarpıştı - Son Dakika
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