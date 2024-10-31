Sultangazi'de Oto Tamirhanesinde Yangın

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Sultangazi'de oto tamirhanesinde korkutan yangın

Petrol istasyonuyla bitişik olan tamirhanede çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı

İSTANBUL - Sultangazi'de akaryakıt istasyonunun bitişiğindeki oto tamirhanesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken tamirhanedeki 1 araç hasar gördü. Facianın ucuz atlatıldığı yangın cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Cebeci Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi 2596 Sokak'ta Akaryakıt İstasyonunun bitişiğindeki oto tamirhanesinde saat 07.30 sıralarında çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tamirhaneyi sardı. Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, bitişiğindeki petrol istasyonuna sıçramadan söndürüldü. Ölen ya da yaralanan olmadığı, 1 aracın hasar gördüğü yangındaki korku dolu anlar cep telefonu kamerasıyla böyle görüntülendi.