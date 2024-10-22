Sultangazi'de Otomobil Korkuluklara Çarptı, 3 Yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de Otomobil Korkuluklara Çarptı, 3 Yaralı

Sultangazi'de çarpışan iki otomobilden biri gecekondunun camına çarptı. 3 kişi hafif yaralandı.

22.10.2024 00:42
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Sultangazi'de facianın eşiğinden dönüldü: Otomobil camdaki korkuluklara çarptı, 3 yaralı

Evde bulunan kadın fenalık geçirince hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Sultangazi'de sokak kesişimde çarpışan iki otomobilden biri, gecekondunun camındaki korkuluklara çarpıp içeri girdi. Olayda 3 kişi hafif şekilde yaralanırken o esnada evde bulunan kadın ise fenalık geçirdi. Olayda facianın eşiğinden dönülürken, yaralılar ve fenalık geçiren kadın hastane kaldırıldı.

Olay cuma günü saat 21.00 sıralarında 1281 Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre Mehmet Sağol yönetimindeki 16 LEC 28 plakalı otomobil 1441 Sokak üzerinde ilerlediği esnada 1281 Sokak kesişiminde Çetin Çelik'in kullandığı 34 DUJ 021 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Mehmet Sağol'un kullandığı otomobil Hasan Araz'a ait eve çarptı. Yaşanan olayda araçtaki 3 kişi hafif şekilde yaralanırken o esnada evinde bulunan Hatice Araz ise fenalık geçirdi. Fenalık geçiren kadın ve 3 yaralı hastaneye kaldırılırken, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hatice Araz'ın kardeşi Erdal Araz, "Ablam telefon açtı ve acil gelmemi söyledi. Ne oldu dedim. Eve pencereden aracın girdiğini söyledi. Sesi titriyordu panik içerisindeydi. Ben hemen bir taksiye atlayıp eve gittim. Gördüğümde şok içerisindeydim. Köşe başında iki araç çarpışmış. Araçlardan bir tanesi savrulup pencereden içeri girmişti. Pencere demirleri, pencere kırılmış araç yarıya kadar içeri girmişti. İçeri girip baktığımda da bunu görebiliyorduk. Çarpan araçlardan birisinde şoför, eşi ve annesinin de kolundan ve omuzundan yaralanmış olduğunu gördük. Ambulans geldi olay yerine, polis geldi ve yaralıları götürdüler. Sonrasında annemde başlangıçta bir şey yoktu ama korku ve panik içerisinde olduğu için kalbinde bir sıkışma hissetti. Onun için biz bir ambulans çağırdık. Hastaneye kaldırdık. Çok şükür can kaybı yok tesellimiz bu. Araçlarda ve evde zarar oldu. Bunun da pek bir önemi yok. Önemli olan can sağlığı" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Otomobil Korkuluklara Çarptı, 3 Yaralı - Son Dakika

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