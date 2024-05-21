Sultangazi'de Parktaki Şev Taşları Çalındı - Son Dakika
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Sultangazi'de Parktaki Şev Taşları Çalındı

Sultangazi'de bir kişi, parktaki şev taşlarını çalarak servis aracına yükleyip oradan ayrıldı. Olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızlık anını kayda alan vatandaş, 'Kahvede taş çalıyorlar ama parktan nasıl taş çalıyorlar onu da ilk defa görmüş oldum' diye tepki gösterdi.

21.05.2024 11:59
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Sultangazi'de bir kişi, parktaki şev taşlarını çalarak servis aracına yükleyip oradan ayrıldı. Olay anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Hırsızlık anını kayda alan vatandaş, "Kahvede taş çalıyorlar ama parktan nasıl taş çalıyorlar onu da ilk defa görmüş oldum" diye tepki gösterdi.

Olay dün sabah saat 10.00 sıralarında Sultangazi 75. Yıl Mahallesi'ndeki Hemşire Dilek Akcabelen Parkı'nda yaşandı. Servis aracı ile parka gelen bir kişi, parkta çevre düzenlemesi için kullanılan şev taşı olarak bilinen taşları yerinden söküp servis aracına yükleyerek götürdü.

Durumu fark eden bir vatandaş ise bir yandan o anları cep telefonu kamerası ile kayıt altına alıp bir yandan da "Adama bak ya parktaki taşları çalıyor. Böyle bir zihniyet yok şuna bakar mısınız bu ne rezillik ya. Şurada parkta oturuyordum. Şuraya bir tane servis aracı geldi ve otobüsün geçtiği yolun oraya park etti. Yürüyerek geldi. Çevre düzenlemesi için yapılan güzel taşlardan 2 tanesini ağır taşlarda yani. Bunları aldı ikisini şurada park ettiği araca yükleyerek gitti. Yani şuna şaşırdım. Kahvede taş çalıyorlar ama parktan nasıl taş çalıyorlar onu da ilk defa görmüş oldum. Ayıptır ya ne güzel yapmışlar işte bak park herkes oturuyor burada" dedi.

O anlar kamerada

Servis aracı ile parka gelen şahıs, şev taşlarını çalarken durumu fark eden bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın, yerinden söktüğü şev taşlarını taşıyarak servis aracına yükleyerek çaldığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Parktaki Şev Taşları Çalındı - Son Dakika

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