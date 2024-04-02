Sultangazi\'de Silahlı Çatışma: Bir Kişi Ağır Yaralandı

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Sultangazi'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada bir kişi ağır yaralandı. Yaralı, yakınları tarafından otomobile taşınarak hastaneye kaldırılırken; bu sırada bir kişinin ise tabureyle husumetlisinin otomobilini parçaladığı görüldü. Film sahnelerini aratmayan çatışma anları kameraya yansıdı.

Olay, Cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Bu sırada taraflardan biri, İnan S.'ye (32) ateş açtı. Bunun üzerine İnan S.'nin yakınları da kavgaya dahil oldu. Araçlarından çıkan şahıslar pompalı tüfek ve tabancayla karşı tarafa ateş etti. Taraflar arasında çatışma çıktı. Çatışma bir süre devam ederken, olayın ateş eden tarafın oradan ayrılmasıyla bittiği öğrenildi. Ağır yaralanan İnan S. yakınlarının yardımıyla otomobil taşınarak hastaneye götürüldü. Bu sırada yaralının yakınlarından biri ise tabureyle karşı tarafın otomobiline saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan İnan S.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Çatışma anı kamerada

Film sahnelerini aratmayan çatışma anları ise çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, taraflar arasında çatışma çıktığı, bir kişinin pompalı tüfekle ateş açtığı, yaralının otomobile taşındığı ve otomobilin tabureyle parçalandığı görülüyor. - İSTANBUL