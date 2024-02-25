Sultangazi'de silahlı saldırının şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Sultangazi\'de silahlı saldırının şüphelisi yakalandı

Sultangazi'de yaşanan silahlı saldırının şüphelisi polis ekipleri tarafından yakalandı. Saldırı sonucunda hayatını kaybeden kişinin, şüpheliyle alacak verecek meselesi olduğu öğrenildi.

25.02.2024 23:54  Güncelleme: 23:57
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Sultangazi'de yaşanan silahlı saldırının şüphelisi polis ekipleri tarafından yakandı.

Sultangazi Eski Habibler Mahallesi Lalezar Sokak'ta saat 16.00 sıralarında otomobilini park eden şahıs, silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırgan olay yerinden hızla kaçarken, çevredeki vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine haber vermişti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde saldırıda başından vurulan kişinin hayatını kaybettiği belirlenmişti. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda saldırıya uğrayan H.G.'nın (27) Z.A. (38) isimli şüpheli şahısla aralarında alacak verecek mevzusu olduğu ve olayın bu nedenle gerçekleştiği öğrenildi. Kaçan şüpheli, kısa süre sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de silahlı saldırının şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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