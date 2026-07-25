Sultangazi'de Tanker Paniği - Son Dakika
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Sultangazi'de Tanker Paniği

Sultangazi\'de Tanker Paniği
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Sultangazi'de akaryakıt tankerinden çıkan basınçlı hava paniğe yol açtı, durum normalleşti.

İstanbul Sultangazi'de akaryakıt tankerinin arka kısmından çıkan basınçlı hava, çevrede paniğe neden oldu. Vatandaşlar polis ve itfaiye ekiplerini ararken, tankerin boş olduğu, bir gaz kaçağının bulunmadığı, durumun tankerin hava tahliyesinden kaynaklandığı ortaya çıktı.

Sultangazi Esentepe Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Bulvarı üzerinde saat 17.30 sıralarında park halindeki 34 RBH 577 plakalı akaryakıt tankerinin arka kısmından çıkan basınçlı hava, çevrede paniğe neden oldu. Durumu fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, tanker sürücüsüne bir süre ulaşılamaması nedeniyle itfaiye ekipleri ilk müdahaleyi yapmakta güçlük çekti.

Durumun tankerin hava tahliyesinden kaynaklandığı ortaya çıktı

Tanker sürücüsü bir süre sonra olay yerine geldi. Yakınlarda bulunan evine gittiği ortaya çıkan sürücü, döndüğünde ise tankerin boş olduğunu, herhangi bir gaz kaçağının bulunmadığını ve görülen durumun tankerin hava tahliyesinden kaynaklandığını belirtti. Yaşanan kısa süreli panik yapılan açıklamanın ardından sona ererken, vatandaşlar olayı cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Kaynak: İHA

Sultangazi, 3. Sayfa, İstanbul, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultangazi'de Tanker Paniği - Son Dakika

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