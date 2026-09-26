Sultangazi\'de tartıştığı 1 kişiyi yaralayan şahıs bekçilerce yakalandı

Sultangazi'de silahlı şahıs cadde üzerinde tartıştığı kişiye ateş etti. Olayda saldırıya uğrayan kişi yaralanırken şüpheli ise yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İstanbul Sultangazi Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde karşılaşan Ö.Ş. ve A.K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma giderek büyürken A.K. elindeki silahla birden fazla kez Ö.Ş.'ye ateş etti. Olayın ardından Ö.Ş. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan olayın ardından kaçmaya çalışan şüpheli A.K. bekçi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.