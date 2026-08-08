Sultangazi’de temel kazısı sırasında yan bina zarar gördü: Tedbir amaçlı boşaltıldı

İstanbul Sultangazi'de bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikte bulunan binada hasar oluştu. Bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, ekipler çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak önlem aldı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat alanında sürdürülen temel kazısı esnasında yan taraftaki bina zarar gördü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekiplerin incelemelerinin ardından bina, güvenlik gerekçesiyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Boşaltılan bina belediye ekipleri tarafından mühürlendi.

Bina sakini bir vatandaş, "Gece saat 12.00 sıralarında sesler gelmeye başladı. Panikle aşağıya indik. Yan taraftan hafriyat alındığı için temelin 2 metre altına indiler. Tedbir amaçlı binayı boşaltmak zorunda kaldık. 6 aile yaşıyor binada. Şuanda hepsi dışarıda, içerde kalan yok. Bina mühürlendi" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.