Sultangazi Kent Ormanı\'nda Yangın

Sultangazi Kent Ormanı'ndan alevler yükseldi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Öte yandan yanan alan havadan görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Kent Ormanı'nda saat 15.50 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ormandan alevler yükselirken, olay yerine ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ormanda bulunan vatandaşlar tahliye edilirken, polis helikopteri bölgeyi taradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülüp, soğutma çalışması başlatıldı. Yanan alan havadan görüntülendi. - İSTANBUL