Sultanhanı'nda İşçi İnşaatta Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sultanhanı'nda İşçi İnşaatta Düştü, Hayatını Kaybetti

Sultanhanı\'nda İşçi İnşaatta Düştü, Hayatını Kaybetti
16.07.2026 16:39
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Aksaray'da inşaat merdivenlerinden düşen işçi Bayram Kara, hastanede yaşamını yitirdi.

Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde inşaatın merdivenlerinden düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı süren bir inşaatta çalışan Bayram Kara (53), binanın iç kısmındaki merdivenlerde dengesini kaybederek alt kata düştü. İşçinin düştüğünü ve yerde hareketsiz yattığını gören mesai arkadaşları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bayram Kara, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Sultanhanı Dr. Hüseyin Ağır İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Kara, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri inşaatta detaylı inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

Bayram Kara, Sultanhanı, 3. Sayfa, Aksaray, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sultanhanı'nda İşçi İnşaatta Düştü, Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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