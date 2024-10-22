Sumy'de Dron Saldırısı: 3 Ölüm - Son Dakika
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Sumy'de Dron Saldırısı: 3 Ölüm

Sumy\'de Dron Saldırısı: 3 Ölüm

Rusya'nın Sumy'ye düzenlediği dron saldırısında 1 çocuk ve 2 kadın hayatını kaybetti.

22.10.2024 11:44
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Rusya'nın Ukrayna'nın Sumy şehrine düzenlediği dron saldırısında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti.

Rusya, Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Sumy şehrine gece saatlerinde dron saldırısı düzenledi. Sumy Bölge Valisi Ihor Kalchenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın yerleşim bölgesi ve altyapıyı hedef aldığı saldırıda 14 yaşındaki bir çocuk ile 50 ve 62 yaşlarındaki 2 kadın hayatını kaybetti. Bir kişinin enkazdan sağ çıkarıldığını belirten Kalchenko, saldırılar nedeniyle bir binada yangın çıktığını, çok sayıda evin ise hasar aldığını söyledi.

Ukrayna ordusu tarafından yapılan açıklamada, gece boyunca Ukrayna'nın çeşitli bölgelerini hedef alan Rusya'ya ait 60 drondan 42'sinin imha edildiği belirtildi. Dronlardan 10 tanesinin ise kaybolduğu ifade edildi. - SUMİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sumy'de Dron Saldırısı: 3 Ölüm - Son Dakika

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