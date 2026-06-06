Sungurlu'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Sungurlu'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti

06.06.2026 20:19
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde çatıda güneş paneli tamir ederken düşen adam kafasını çarpıp öldü.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde çatıda güneş enerjisi panelini tamir ettiği sırada düşerek kafasını kiremite çarpan adam hayatını kaybetti.

Olay, Sunguroğlu Mahallesi 46. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı evinin çatısında bulunan güneş enerjisi panelini tamir etmek için çatıya çıkan Şakir Akgül'ü hareketsiz şekilde gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveni yardımıyla çatıya çıkan ekipler, Akgül'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan ilk incelemelerde, Akgül'ün düşerek kafasını çatı kiremitlerine çarptığı tespit edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından itfaiye aracı merdiveni yardımıyla çatıdan indirilen vatandaşın cenazesi, morga kaldırıldı. Akgül'ün Ankara'da yaşadığı ve bugün ilçedeki evine eşiyle birlikte geldiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Sungurlu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güneş, Yaşam, Çorum, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sungurlu'da Çatıdan Düşen Adam Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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