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Sungurlu'da Ev Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika
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Sungurlu'da Ev Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü

Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu eve sıçramadan söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

Sungurlu\'da Ev Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü
22.01.2024 - 21:46,
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Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evin kömürlük kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu eve sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde Hacettepe Mahallesi 1040. Sokak'ta Leyla Kayran'a ait evin kömürlük kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı gören ev sahibi ve mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu yangını eve sıçramadan söndürdü.

Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ÇORUM

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sungurlu'da Ev Yangını İtfaiye Tarafından Söndürüldü - Son Dakika


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