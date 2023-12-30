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Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video paylaşan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı - Son Dakika
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Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video paylaşan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan fenomen Azad Yılmaz Samsun'da gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, fenomenin gözaltına alınma sebebini açıkladı ve halkı düşmanlığa tahrik etmek suçundan adli işlem yapılacağını belirtti.

30.12.2023 - 22:17,
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Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video paylaşan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

SAMSUN - Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan fenomen Azad Yılmaz Samsun'da gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen sosyal medya ismi Azad Yılmaz, gerçek ismi Ahmet Yılmaz dün akşam Suudi Arabistan'da yaşananlarla ilgili paylaştığı video sebebiyle gözaltına alındı. Fenomenin gözaltına alınma videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'halkı kim düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" dedi.

Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video paylaşan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı
Kaynak: İHA
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Süper Kupa, Samsun, Gözaltı, 3.Sayfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video paylaşan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video paylaşan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı - Son Dakika
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