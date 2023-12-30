Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası küfürlü video paylaşan sosyal medya fenomeni gözaltına alındı

SAMSUN - Süper Kupa finalinin ertelenmesinin ardından sosyal medyada küfürlü paylaşım yapan fenomen Azad Yılmaz Samsun'da gözaltına alındı.

Sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla bilinen sosyal medya ismi Azad Yılmaz, gerçek ismi Ahmet Yılmaz dün akşam Suudi Arabistan'da yaşananlarla ilgili paylaştığı video sebebiyle gözaltına alındı. Fenomenin gözaltına alınma videosunu paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaptığı açıklamada, "Süper Kupa finalinin ertelenmesi sonrası sosyal medya platformu üzerinden yayınlanan küfürlü video nedeniyle A.Y. adlı şahıs 'halkı kim düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan Samsun'da gözaltına alınmıştır. Halkımız arasında nifak tohumları eken, başka halklara hakaret eden, milli, manevi ve dini değerlerimizi aşağılayanlar bir bir adalete teslim edilecektir" dedi.