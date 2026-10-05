Yasin Kol, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yasin Kol, adliyeye sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yasin Kol, adliyeye sevk edildi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Yardımcı Hakem Göktuğ Hazar Erel, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde gözaltına alınan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

YASİN KOL'UN İFADESİ

Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı. Hakem Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı. 

Kaynak: İHA
Mali Suçları Araştırma KuruluMerkez Hakem KuruluSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye yeni stadına kavuşuyor Türkiye yeni stadına kavuşuyor
Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş Dükkanının önünde öldürülen kuyumcu böyle tehdit edilmiş
Hatay’da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi’yi duygulandırdı Hatay'da polisin yaptığı hareket Bakan Mustafa Çiftçi'yi duygulandırdı
“Berna’yı arıyorum“ dedi, 13 yerinden bıçaklandı "Berna'yı arıyorum" dedi, 13 yerinden bıçaklandı
İsrail’i rezil kepaze ettiler İkinci maçta da aynısını yaptılar İsrail'i rezil kepaze ettiler! İkinci maçta da aynısını yaptılar
“Akın Gürlek’in yerine geçecek“ denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu "Akın Gürlek'in yerine geçecek" denilen HSK Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu sessizliğini bozdu
09:51
Bir zamanların yıldızıydı Dele Alli’nin o sözleri herkesi üzdü
Bir zamanların yıldızıydı! Dele Alli'nin o sözleri herkesi üzdü
09:41
TFF’de koltuk için sürpriz isim Hacıosmanoğlu’nun yerine o gelecek
TFF'de koltuk için sürpriz isim! Hacıosmanoğlu'nun yerine o gelecek
09:26
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ’ın son hali
Bir süredir hastalıkla mücadele eden Bekir Bozdağ'ın son hali
09:08
AK Parti tarihinde bir ilk Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası
AK Parti tarihinde bir ilk! Cemil Tugay, çarşamba günü transfer olacak iddiası
08:41
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
50 kişinin ismi tek tek tespit edildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: O paraları getirecekler
08:23
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2026 09:57:11. #7.13#
SON DAKİKA: Yasin Kol, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei