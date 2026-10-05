Yasin Kol, adliyeye sevk edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen MHK soruşturması kapsamında gözaltına alınan Süper Lig Hakemi Yasin Kol ile Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Soruşturma kapsamında dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi neticesinde gözaltına alınan Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel'in ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

YASİN KOL'UN İFADESİ

Gözaltına alınan hakem Yasin Kol'un ifadesi ortaya çıktı. Hakem Kol'un verdiği ilk ifadesinde "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dediği öğrenildi.

SORUŞTURMA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunun koordinasyonunda yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması kapsamında, bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar olduğu belirlenmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri sonucunda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi olan bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

Bunun üzerine İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı.