Şüpheli araçta 8 kaçak yakalandı, organizatör gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şüpheli araçta 8 kaçak yakalandı, organizatör gözaltında

Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta 8 kaçak göçmen yakalanırken göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli gözaltına alındı. Araç şoförü A.G. ise Çorlu C.Başsavcılığına sevk edildi.

28.02.2024 19:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şüpheli araçta 8 kaçak yakalandı, organizatör gözaltında

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da Jandarma ekiplerince durdurulan şüpheli bir araçta 8 kaçak göçmen yakalanırken göçmenlere organizatörlük yapan şüpheli gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Ulaş Jandarma karakol Komutanlığı ve Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekiplerince Tekirdağ D-100 karayolu Çorlu- Lüleburgaz istikametinde şüpheli bir araç durduruldu. Durdurulan araç içerisinde 8 yabancı uyruklu şahıs tespit edildi. Organizatör olan araç şoförü A.G. gözaltına alınarak Çorlu C.Başsavcılığına sevk edildi. Yabancı Uyruklu şahıslar idari işlemlerin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Jandarma, Göçmen, Göçmen Kaçakçılığı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şüpheli araçta 8 kaçak yakalandı, organizatör gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2024 20:22:20. #1.13#
SON DAKİKA: Şüpheli araçta 8 kaçak yakalandı, organizatör gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement