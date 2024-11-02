Trafik polislerinin şüphelendiği araçta uyuşturucu ele geçirildi
ÇORUM - Çorum'da trafik polislerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube ekiplerinin Söğütlüevler Caddesi üzerinde yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine durdurulan araçta 30 gram bonzai maddesi ele geçirildi.
Araç sürücüsü İ.B. gözaltına alınırken araç incelenmek üzere çekici ile polis merkezine götürüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Şüpheli Araçta Uyuşturucu Yakalandı - Son Dakika
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