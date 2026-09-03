Suriye'de Esad rejiminden kalan kimyasal silah stoklarının imhası başladı - Son Dakika
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Suriye'de Esad rejiminden kalan kimyasal silah stoklarının imhası başladı

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Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Esad rejiminden kalan kimyasal silah stoklarının imha sürecinin başladığını duyurdu. Bu, ülkenin kimyasal mühimmatlara yönelik on yılı aşkın süredir yapılan ilk imha çalışması olurken, Olabi İsrail saldırılarının operasyonları sekteye uğrattığını belirtti.

Suriye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Esad rejiminden kalan gizli kimyasal silah stoklarının imha sürecinin başladığını açıklayarak, bunun Suriye açısından tarihi bir adım olduğunu belirtti.

BM Güvenlik Konseyi, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüşmek üzere toplandı. Oturumda konuşan Suriye'nin BM Daimi Temsilcisi İbrahim Olabi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (KMYÖ) Teknik Sekreterliği'nin doğrulama prosedürleri çerçevesinde Suriye'de Esad rejiminden kalan kimyasal silah stoklarının imha edilmeye başlandığını duyurdu. Bu sürecin Suriye'nin Esad rejiminden kurtarılmasından bu yana gerçekleştirilen ilk imha işlemi olduğunu belirten Olabi, aynı zamanda on yılı aşkın bir süredir Suriye topraklarında kimyasal mühimmatlara yönelik yapılan ilk imha çalışması olduğunun altını çizdi. Yıllarca Suriye halkı ve dünya için bir tehdit unsuru oluşturan bu dosyanın, kararlılık ve samimi bir uluslararası iş birliğiyle somut bir başarı modeline dönüştürülebileceğini ifade eden Olabi, hesap verebilirlik konusundaki tutumlarının pazarlıksız ve net olduğunu, ulusal adalet sürecini güçlendirmek adına uluslararası ortaklıklar kurmayı hedeflediklerini belirtti.

"Çatışmaların merkezindeki bir devlet, kendi iradesiyle uluslararası topluma geri dönmeyi seçmiştir"

Suriye ile KMYÖ arasındaki iş birliğinin yalnızca teknik detaylardan ibaret olmadığını, ülkenin çok taraflı diplomasiye yaklaşımında derin bir siyasi dönüşümü simgelediğini ifade eden Olabi, "Çatışmaların merkezindeki bir devlet, uluslararası sistemin zayıfladığı bir dönemde kendi iradesiyle sorumluluk alarak uluslararası topluma geri dönmeyi seçmiştir. Amacımız, Suriye halkını ve bölgeyi bu silahların yanlış ellere geçmesinden korumaktır. Ayrıca Suriye, dünyada kimyasal silah kullananların yargılanacağı tarihteki ilk mahkemelere ev sahipliği yapmak ve cezasızlıkla mücadele ilkesini kalıcı kılmak adına uluslararası toplum adına hareket etmektedir" dedi.

"İsrail güvenliğimizi tehdit ederken ne kendi güvenliğimizi ne de bölge güvenliğini sağlayabiliriz"

İsrail'in Suriye topraklarına yönelik tekrarlanan saldırılarına da dikkat çeken Olabi, bu saldırıların kimyasal maddeleri arama ve imha operasyonlarını doğrudan sekteye uğrattığını, bazı dönemlerde saha uçuşlarının ve çalışmaların tamamen durmasına yol açtığını belirtti. Saldırıların hem Suriyeli teknik ekipleri hem de KMYÖ heyetlerini doğrudan tehlikeye attığını vurgulayan Olabi, "İsrail güvenliğimizi tehdit ederken ve uluslararası hukuku çiğnerken, ne kendi güvenliğimizi ne de bölge güvenliğini tam anlamıyla sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı.

"Kimyasal silah dosyası, Esad rejiminin en karanlık miraslarından biri"

Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Ahmet Yıldız ise Suriye'deki kimyasal silah dosyasının Esad rejiminin en karanlık miraslarından biri olduğunu, ancak yeni Suriye yönetiminin uluslararası toplumla sergilediği yapıcı iş birliğinin gelecek için umut verici olduğunu dile getirdi. Yıldız, KMYÖ Yürütme Konseyi'nin Suriye'nin örgüte olan hak ve ayrıcalıklarını iade etme yönündeki kararını memnuniyetle karşıladıklarını kaydetti.

Kaynak: İHA

Birleşmiş Milletler, Orta Doğu, 3. Sayfa, İsrail, Suriye, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suriye'de Esad rejiminden kalan kimyasal silah stoklarının imhası başladı - Son Dakika

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