Suriye'de İran ve İsrail Uçuşları Yasaklandı

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Suriye'de Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ismi açıklanmayan bir kaynak, yeni yönetimin İranlıların ve İsraillilerin ülkeye uçmalarını yasakladığını iddia ederken, yeni yönetimden resmi bir açıklama yapılmadı.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından normalleşme süreci devam ediyor. Şam Uluslararası Havalimanı'ndan ismi açıklanmayan bir kaynak, yeni yönetimin İranlıların ve İsraillilerin Suriye'ye uçmalarını yasakladığını iddia etti. Suriyeli kaynak, tesis yetkililerinin Suriye'de faaliyet gösteren havayolu şirketlerine İsraillilerin ve İranlıların ülkeye uçuşlarına izin vermemelerini söylediğini aktardı.

Suriye'deki yeni yönetimden iddialara ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı, ancak Suriyeli yetkililer, "İsrail dışındaki tüm ülkelerin vatandaşları ülkeye girebilir" ifadelerini kullandı. Yetkililer, İranlılar için ise "ülkeye ancak önceden izin alarak girebileceklerini" belirtti. - ŞAM