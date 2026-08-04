Suriye\'de İsrail Sınırı Yakınında Grad Roketleri Bulundu

Suriye güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada İsrail sınırı yakınlarında Grad roketleri bulunduğu belirtildi.

Suriye İç Güvenlik Müdürlüğü gece saatlerinde yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin İsrail sınırına yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki güneydeki Dera vilayetine bağlı al-Harah köyünde saklanmış birkaç Grad roketi tespit ettiği kaydedildi. Açıklamada, bu roketlerin kim tarafından saklandığı belirtilmedi. Güvenlik güçlerinin olay yerinde bölge sakinlerinin güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri aldığı kaydedildi.