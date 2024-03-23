Suriye'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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Suriye'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesine şehadet haberi verildi

Suriye\'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı\'nın ailesine şehadet haberi verildi

Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi. Baba Mehmet Akıncı, evin önünde bekleyen ve şehidin olduğu öğrenilen otomobile dokunup, 'Abdulkadir'imin arabası burada, hevesini alamadı' diyerek gözyaşı döktü. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları da şehidin evine geldi.

23.03.2024 22:16
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Suriye'de Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde meydana gelen araç kazasında şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın şehadet haberi Adıyaman'daki ailesine verildi.

Adıyamanlı Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın şehit haberi, askeri yetkililer tarafından Adıyaman'da Yeşilyurt Mahallesi'ndeki ailesine haber verildi. Baba Mehmet Akıncı, evin önünde bekleyen ve şehidin olduğu öğrenilen otomobile dokunup, "Abdulkadir'imin arabası burada, hevesini alamadı" diyerek gözyaşı döktü.

Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, haberi alan yakınları da şehidin evine geldi.

Şehidin mezar taşına yazılmış paylaşımı

Şehidin, bir gün önce sosyal medyadan yaptığı, "Adımı yazdılar mezar taşıma, ne boyuma baktılar ne yaşıma, alnıma yazıldı geldi başıma; Allah'ım böyle yazmış ağlamayın" paylaşımı yürekleri dağladı.

Suriye'de icra edilen Bahar Kalkanı Harekatı Bölgesi, Ayn Havur us bölgesinde, mevzide gözetleme görevindeyken meydana gelen araç kazasında Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı ağır şekilde yaralandı. Üs bölgesinde ilk müdahalenin ardından Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen Akıncı, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pazar günü Hatay'da yapılacak törenin ardından helikopterle Adıyaman Havaalanına getirilecek olan şehidin cenazesinin, öğlen namazının ardından defnedilmesi planlanıyor.

Bekar olan şehit Abdulkadir Akıncı'nın, Meliha ve Mehmet çiftinin iki çocuğundan ilki olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Mehmet Akıncı, Adıyaman, Suriye, Baba, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suriye'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika
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