Suruç\'ta Çiftçiler Su Kesintisini Protesto Etti

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde sulama birliği tarafından suyu kesilen çiftçiler, sulama borularıyla Suruç- Gaziantep karayolunu trafiğe kapattı.

Suruç ilçesinde iddiaya göre, Topçu Gündaş Sulama Birliğine borcunu zamanında ödemelerine rağmen tarım suyu kesilen yaklaşık 200 çiftçi, yolu trafiğe kapatarak durumu protesto etti. Grup, tarımsal üretimi ciddi şekilde etkileyen su kesintileri nedeniyle mağduriyet yaşadıklarını aktardı. Yaklaşık 1 saat trafiğe kapatılan Şanlıurfa - Gaziantep karayolunda uzun araç kuyruğu oluştu. Jandarma ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgeye giden Kaymakam Adem Balkanlıoğlu, sulama birliği yetkilileri ile telefonda görüşerek sorunun çözümü için gerekli adımların atılacağını ifade etti. Yapılan görüşmelerin ardından yol trafiğe açılarak protesto olaysız bir şekilde son buldu. - ŞANLIURFA