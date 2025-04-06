Sürücü Köpeği Sürükledi, Gözaltına Alındı

Otomobilin arkasına bağladığı köpeği sürükledi, gözaltına alındı

BURDUR - Burdur'da sokak köpeği bir otomobilin arkasına bağlanarak metrelerce sürüklendi. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen emniyet ekipleri, sürücüyü kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı.

Bucak'ta yaşanan olay vicdanları sızlattı. Olay, 5 Nisan günü Bucak ilçesi Yetmişevler Mahallesi Sazak Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 ET 547 plakalı Tofaş marka otomobilin sürücüsü, köpeği aracının arkasına bağlayarak yolda sürükledi. Bu anlar, yoldan geçen başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sürücü gözaltına alındı

Görüntülerin sosyal medyada büyük tepki toplaması üzerine Bucak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Yapılan inceleme sonucu otomobilin sahibinin R.P. olduğu belirlendi. R.P., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Köpeğin düştüğünü geç fark etmiş

İfadesinde, köpeği aracın bagaj kısmına iple bağlayarak koyduğunu, seyir halindeyken bagaj kapağının açılması sonucu köpeğin yola düştüğünü ve bunu geç fark ettiğini iddia eden R.P.'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.