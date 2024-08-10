Sürücünün kontağı çevirmesi ile alevlerin yükseldiği an kamerada... Hızlı müdahale faciayı önledi - Son Dakika
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Sürücünün kontağı çevirmesi ile alevlerin yükseldiği an kamerada... Hızlı müdahale faciayı önledi

Muş'ta bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün kontağı çevirmesi ile motor kısmından alevler çıkan otomobil, su ve yangın tüpüyle yapılan hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın sırasında yaşanan panik ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

10.08.2024 23:01
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Sürücünün kontağı çevirmesi ile alevlerin yükseldiği an kamerada... Hızlı müdahale faciayı önledi

MUŞ - Muş'ta bir akaryakıt istasyonunda sürücüsünün kontağı çevirmesi ile motor kısmından alevler çıkan otomobil, su ve yangın tüpüyle yapılan hızlı müdahale ile söndürüldü. Yangın sırasında yaşanan panik ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İddialara göre, olay dün akşam İstasyon Caddesi'ndeki dört yol kavşağında yer alan bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Klasik aracıyla mola vermek üzere akaryakıt istasyonuna giren sürücü, dinlendikten sonra tekrar yola çıkmak üzere direksiyona geçti. Sürücünün kontağı çevirmesi ile aracın motor kısmından alevler yükseldi. Vitesi boşa alan sürücü, geri geri giderek aracı tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı. Durumu fark eden istasyon çalışanları, su ve yangın tüpüyle yangını söndürdü. Yangının söndürülmesi ile büyük bir facianın önüne geçildi.

Kaynak: İHA

Muş, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sürücünün kontağı çevirmesi ile alevlerin yükseldiği an kamerada... Hızlı müdahale faciayı önledi - Son Dakika

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