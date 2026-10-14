Susurluk'ta sağanak, hastane ve belediyede su baskını tehlikesine yol açtı - Son Dakika
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Susurluk'ta sağanak, hastane ve belediyede su baskını tehlikesine yol açtı

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Susurluk\'ta sağanak, hastane ve belediyede su baskını tehlikesine yol açtı
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bastıran sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşturdu; mazgallar yetersiz kaldı. Susurluk Devlet Hastanesi ve Belediyesi'nde su baskını tehlikesi yaşanırken, motosikletler sular altında kaldı, BASKİ ve itfaiye tahliye çalışması yaptı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalarken, günlük hayatı olumsuz etkiledi.

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesinde aniden başlayan şiddetli sağanak yağış vatandaşlara zor anlar yaşattı. Yağışın kısa sürede şiddetini artırmasıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, mevcut mazgallar suyun tahliyesinde yetersiz kaldı. Su seviyesinin yükseldiği bazı sokaklarda motosikletler sular altında kaldı.

Sağanak yağış sebebiyle Susurluk Devlet Hastanesi ve Susurluk Belediyesi'nde de su baskını tehlikesi yaşandı. Bina girişlerinden suların içeri girmesini önlemeye çalışan görevlilerin yoğun çaba sarf ettiği görüldü. Yaşanan olumsuzluklar üzerine yapılan ihbarları değerlendiren Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ile itfaiye ekipleri, bölgeye sevk edilerek çalışma başlattı.

Sağanak yağışın etkisini yitirmesi ve ekiplerin yürüttüğü su tahliye çalışmalarının ardından ilçede hayat normale döndü.

Kaynak: İHA
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