Susurluk\'ta Uyuşturucu Operasyonu

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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, bir adrese yapılan baskında uyuşturucu madde yetiştirildiği tespit edildi.

Susurluk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Karşıyaka Mahallesi'nde İ.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 11 kök Hint Keneviri bitkisi, 73 adet Hint Keneviri tohumu, öğütücü malzeme, özel sarma kağıdı ve uyuşturucu madde üretiminde kullanıldığı değerlendirilen çeşitli düzenekler ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla şüpheli İ.B. hakkında gerekli incelemelerin başlatıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR