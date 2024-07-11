Suudi Arabistan'dan Pakistan'a gelen yolcu uçağında lastik yangını paniği - Son Dakika
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Suudi Arabistan'dan Pakistan'a gelen yolcu uçağında lastik yangını paniği

Suudi Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Saudia Havayolları'na ait Riyad-Peşaver uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağında iniş sırasında bir lastiğinden duman çıktı. Uçaktaki yolcular ve mürettebat tahliye kaydıraklarını kullanarak güvenli bir şekilde uçaktan çıktı. Uçağın teknik incelemeye alındığı bildirildi.

11.07.2024 13:41
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Suudi Arabistan'dan Pakistan'a gelen bir yolcu uçağının havalimanına inişi sırasında bir lastiğinden dumanlar yükseldi. Uçaktaki 276 yolcu ve 21 mürettebat tahliye kaydıraklarını kullanarak dışarı çıkarken, yaralanan olmadı.

Suudi Arabistan'ın bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Saudia Havayolları'na ait Riyad- Peşaver uçuşunu gerçekleştiren yolcu uçağında yangın paniği yaşandı. Havayolu şirketinden yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dan kalkan uçağın Pakistan'daki Peşaver Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında bir lastiğinden duman çıktığı bildirildi. Uçağın derhal durdurulduğu, 276 yolcu ve 21 mürettebatın tahliye kaydırağıyla güvenli bir şekilde uçaktan çıktığı ifade edildi. Uçağın teknik incelemeye alındığı aktarıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, yolcuların tahliye kaydıraklarıyla dışarı çıktığı, itfaiye araçlarının uçağa müdahale ettiği görüldü.

Hava trafik kontrolörlerinin uçağın iniş takımlarındaki yangın ve dumanı fark ederek pilot ve itfaiye ekiplerine haber verdiği öğrenildi. - PEŞAVER

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suudi Arabistan'dan Pakistan'a gelen yolcu uçağında lastik yangını paniği - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suudi Arabistan'dan Pakistan'a gelen yolcu uçağında lastik yangını paniği - Son Dakika
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