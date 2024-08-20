Tabancayla öldürdüğü eniştesini arabayla ezen sanığın yargılanması başladı - Son Dakika
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Tabancayla öldürdüğü eniştesini arabayla ezen sanığın yargılanması başladı

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eniştesini tabancayla vurarak öldüren ve üzerinden arabayla geçen şahsın yargılanmasına başlandı. Sanık, savunmasında şiddet gördüğünü ve tehdit edildiğini belirtti.

20.08.2024 20:29
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Tabancayla öldürdüğü eniştesini arabayla ezen sanığın yargılanması başladı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eniştesini tabancayla vurarak öldüren ve üzerinden arabayla geçen şahsın yargılanmasına başlandı.

Kayseri Adalet Sarayı 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Y.K., maktul S.T.'nin yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Sanık Y.K., savunmasında ablasının eniştesi S.T.'den şiddet gördüğü için boşanma davası açtığını ve uzaklaştırma kararı aldırdığını belirtti. Bununla birlikte, S.T.'nin kendisini, ablasını ve ailesini sürekli tehdit etmeye devam ettiğini öne sürdü. Sanık Y.K., "Ablam A.K.'ye 'Seni öldürürüm, kimse cesedini bulamaz' diyerek tehdit ediyordu. Olaydan bir ay önce bulduğum tabancayı koruma amaçlı yanımda taşıyordum" dedi.

Olay günü bir markette S.T. ile karşılaştığını ve tartışmanın ardından S.T.'nin kendisini küfür edip darbettiğini anlatan Y.K., "Rahatsızlığım nedeniyle şuurumu kaybetmişim. Tabancayı çıkarıp rastgele ateş ettiğimi hatırlıyorum. Sonrasını hatırlamıyorum" şeklinde konuştu.

Sanık Y.K., tabancanın şarjörünü değiştirip tekrar ateş edip etmediğini ve araçla S.T.'nin üzerinden geçip geçmediğini hatırlamadığını belirtti ve pişman olduğunu sözlerine ekledi.

Müşteki K.T., sanığın oğlunun 20 yıllık birikimini harcadığını iddia ederek, gelini A.K.'nin azmettirici olduğunu belirtti ve ondan da şikayetçi olduğunu kaydetti. Maktulün oğlu da sanıktan şikayetçi olduğunu ifade etti.

Duruşmada tanıkların dinlenmesinin ardından, mahkeme heyeti sanığın tutukluluğunun devamına karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Tabancayla öldürdüğü eniştesini arabayla ezen sanığın yargılanması başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tabancayla öldürdüğü eniştesini arabayla ezen sanığın yargılanması başladı - Son Dakika

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