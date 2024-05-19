Tabelasına el konulan esnaf zabıtaya bıçakla böyle saldırdı - Son Dakika
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Tabelasına el konulan esnaf zabıtaya bıçakla böyle saldırdı

Adana'da kaldırım işgali yapan esnafa yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerine tabelası alınan bir esnaf bıçakla saldırınca biber gazı ile etkisiz hale getirildi. Olayda esnafın arkadaşı da onu ikna etmeye çalıştı. Gözaltına alınan esnaf, zabıta ekiplerine zorluk çıkardığı için tutuklandı.

19.05.2024 23:06
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Tabelasına el konulan esnaf zabıtaya bıçakla böyle saldırdı

Adana'da kaldırım işgali yapan esnafa yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerine tabelası alınan bir esnaf bıçakla saldırınca biber gazı ile etkisiz hale getirildi

ADANA - Adana'da kaldırım işgali yapan esnafa yönelik uygulama yapan zabıta ekiplerine tabelası alınan bir esnaf bıçakla saldırınca biber gazı ile etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde Kurttepe Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre zabıta ekipleri kaldırım işgaline yönelik çalışma başlattı. Kaldırıma konan tezgah ve tabelaları toplayıp kamyonete koydu. Zabıta Fırat T. isimli esnafında tabelasına alıp kamyonete koyup uzaklaştı. Bu durumu öğrenen Fırat T. otomobili ile kamyonetin önünü keserek tabelasına almaya çalıştı. Zabıta ekipleri de tabelayı vermeyince Fırat T., zabıta ekiplerine bıçak çekti. Fırat T. elinde bıçakla zabıta ekiplerine "Hadi gelin" diyerek kovalamaya başladı. Fırat T.'nin arkadaşı ise onu "yapma" diyerek ikna etmeye çalıştı. Bu sırada zabıta ekipleri de esnafa biber gazı sıkarak onu etkisiz hale getirdi. Bir zabıta elindeki dubayla Fırat T.'nın kafasına vurduğu görüldü. Biber gazından dolayı etkisiz hale gelen Fırat T.'ye bazı zabıta ekiplerinin de yumruk attığı görüldü. Fırat T. zabıta ekiplerine bıçak çekip zorluk çıkardığı için gözaltına alındı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tabelasına el konulan esnaf zabıtaya bıçakla böyle saldırdı - Son Dakika

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