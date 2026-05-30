TAG Otoyolu\'nda Araç Yangını

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep- Nurdağı kesiminde seyir halinde olan bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Otomobildekiler ise anda kendilerini dışarı atarak canlarını kurtardı.

Yangın, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Gaziantep-Nurdağı kesiminde meydana geldi. İddiaya göre, S.A. kontrolündeki 27 BFJ 728 plakalı otomobilden seyir halindeyken dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine park ettikten sonra yanındakiler birlikte kendisini dışarı attı. Daha sonrasında ise araçtan alevler yükselmeye başladı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracı tamamen saran alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP