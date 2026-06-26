Takdir Belgesi Sevinci Korkunç Bir Kazaya Dönüştü - Son Dakika
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Takdir Belgesi Sevinci Korkunç Bir Kazaya Dönüştü

Takdir Belgesi Sevinci Korkunç Bir Kazaya Dönüştü
26.06.2026 15:51
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Safranbolu'da takdir belgesiyle koşan 13 yaşındaki öğrenciye otomobil çarptı, yaralandı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, aldığı takdir belgesinin heyecanıyla arkadaşlarıyla birlikte koşarak yolun karşısına geçmek isteyen 13 yaşındaki öğrenciye otomobilin çarptığı kaza, güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sadri Artunç Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Recep E. idaresindeki 07 HRZ 79 plakalı otomobil, okuldan aldığı takdir belgesinin sevinciyle koşarken aniden yola çıkan 13 yaşındaki A.Ç.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle başını aracın ön camına vuran çocuk yola savrularak yaralanırken, otomobilin ön camı kırıldı.

Kaza anı çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, A.Ç.'nin arkadaşlarıyla birlikte ellerinde karneleriyle kaldırımda koştuğu, ardından bir anda yola çıktığı ve bu sırada seyir halindeki otomobilin çarptığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredeki vatandaşların panikle yaralı çocuğun yardımına koştuğu anlar da kameralara yansıdı.

Yaralı öğrenciye ilk müdahaleyi, tesadüfen olay yerinden geçen bir sağlık çalışanı yaptı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından A.Ç., ambulansla Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastanede tedavisi süren öğrencinin sağlık durumunun takip edildiği öğrenilirken, polis ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Safranbolu, Otomobil, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Takdir Belgesi Sevinci Korkunç Bir Kazaya Dönüştü - Son Dakika

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