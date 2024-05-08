3.Sayfa

Takla atan otomobil alev topuna döndü: 2 yaralı

BATMAN - Batman'da kontrolden çıkarak takla atan otomobil şarampole devrilerek alev topuna döndü. Kazada, iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece saatlerinde merkeze bağlı Çarıklı köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Bir süre sürüklenen otomobil şarampole devrilerek alev almaya başladı. Kazada yaralanan iki kişi, vatandaşlar tarafından kurtarılarak 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk edildi. Otomobil, itfaiye erleri tarafından söndürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.