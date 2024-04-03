3.Sayfa

Taksi şoförüyle yaya arasında geçiş hakkı kavgası kamerada

İSTANBUL - Merter'de yaya ile taksi şoförü arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Çıkan tartışmada taksi şoförü yayayı darp ederken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 02 Nisan günü Merter'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir vatandaş kendisine yeşil ışığın yanmasıyla yaya geçidinden geçerken taksi şoförü aracı üzerine sürdü. Aracı üzerine sürmesiyle şoför ile yaya arasında geçiş hakkı tartışması çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken şoför yayayı darp etti. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle kavga son buldu. Darp edilen yaya ise hastaneye kaldırılırken kaşına dikiş atıldığı ve burnunun kırıldığı öğrenildi. Öte yandan kavga anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.