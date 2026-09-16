Taksici, kalp krizi şüphesiyle fenalaşan yolcusunu polis eşliğinde hastaneye yetiştirdi

İzmir'de 61 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın, yolculuk sırasında rahatsızlanarak kalp krizi geçirdiği düşünülen kadın yolcusunu, polis ekiplerinin eşliğinde hastaneye yetiştirdi. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, Yalçın'a gösterdiği duyarlı davranış nedeniyle ödül verdi.

İzmir'de 61 yaşındaki taksi şoförü Mehmet Emin Yalçın, kalp krizi şüphesiyle fenalaşan kadın yolcusunu hastaneye ulaştırmak için gösterdiği duyarlılıkla takdir topladı. Bornova Atatürk Mahallesi'nden taksiye binen kadın yolcu, yolculuk sırasında fenalaşınca Yalçın müdahale etti.

Yolcunun aynadan durumunun kötüleştiğini gören Yalçın, kendisine önce su verdi. Ancak bir süre sonra daha da fenalaşan kadın yolcu, sol kolunu hissetmediğini söyledi. Bunun üzerine Yalçın hastaneye doğru yola çıktı ve yoldaki polis ekiplerinden yardım istedi. Ekipler de taksiye eskortluk ederek yolu açtı. Kalp krizi şüphesi bulunan kadın, kısa sürede hastaneye ulaştırılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yaşanan olayın ardından bir insana yardım etmiş olmanın kendisini çok mutlu ettiğini söyleyen Yalçın, kadının sedyede olduğu sırada dahi taksi ücretini ödemek istediğini anlattı. Ücreti kabul etmediğini belirten Yalçın, daha sonra kadının eşinin kendisine ulaştığını söyledi. Eşinin hem teşekkür ettiğini hem de taksi ücretini ödediğini anlatan Yalçın, kadının sağlık durumunun da iyi olduğunu öğrendiğini ifade etti.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan da Mehmet Emin Yalçın'ı makamında ağırladı. Özkan, duyarlı davranışı nedeniyle Yalçın'a teşekkür ederek kendisini ödüllendirdi.

"Parmakları kilitlenmiş gibiydi"

Olayın nasıl başladığını anlatan Yalçın, "Saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi'nde seyir halindeyken bir kadın yolcu taksimi durdurdu. Kendisini Bornova merkeze götürmek üzere aracıma aldım. Yolda ilerlerken dikiz aynasından yolcunun rahatsızlandığını ve ağrı çektiğini fark ettim. Yolculuğumuz devam ederken ağrısı daha da şiddetlendi. Daha sonra kolunu hissetmediğini söylemesi üzerine aracı hemen karakolun önüne çektim. El frenini çekip dörtlüleri yaktım. Arabamda bulunan suyu aldım. Başından aşağı su döktüm. Elini de hissetmediğini söyleyen yolcunun parmakları kilitlenmiş gibiydi. Yüzüne ve eline tekrar su döktükten sonra acilen hastaneye gitmek istediğini iletti. Bunun üzerine hızla direksiyona geçtim ve hareket ettim" dedi.

"Polisler yardım etti"

Trafikte polis ekiplerinden yardım isteyerek hastaneye yöneldiklerini vurgulayan Yalçın, "Yaklaşık 50 metre ileride polis ekiplerini gördüm. Yoğun trafikte dörtlü flaşörlerim yanık halde, sürekli korna çalarak yanlarına yaklaştım. Kendilerinden camlarını açmalarını rica ettim ve aracımda kalp krizi geçiren bir yolcu bulunduğunu söyleyerek bana yol açmalarını istedim. Sağ olsunlar, derhal sirenlerini açarak hastaneye kadar bana eşlik ettiler ve trafiği açtılar. Bu durum bana çok büyük bir zaman kazandırdı. Tüm araçlar, hatta belediye otobüsleri bile kenara çekildi ve kırmızı ışıkta geçiş önceliği sağladılar" şeklinde konuştu.

"Görevliler hemen müdahale etti"

Acil servise vardıklarında sağlık görevlilerinin hemen müdahale ettiğini belirten Yalçın, "Hastanenin acil servisine varır varmaz sağlık görevlilerine işaret ederek hastanın kriz geçirdiğini bildirdim. Sağlık personeli hemen tekerlekli sandalyeyle koşarak geldi. Hasta sedyeye alınırken taksi ücretini vermek istedi. Ben de paranın hiç önemli olmadığını, önceliğin kendi sağlığı olduğunu söyleyerek içeri girmesini istedim. Hastayı acil servise teslim ettikten sonra güvenlik görevlilerine taksici olduğumu, yolcuyu yoldan aldığımı söyleyerek iletişim bilgilerimi ve plakamı verdim" diye ekledi.

"Eşi arayıp teşekkür etti"

Gece saatlerinde hastanın eşinin minnet duygularıyla kendisini aradığını vurgulayan Yalçın, "Güvenlik görevlileri durumu gece saatlerinde hastanın eşine bildirmişler. Saat 22.00 sularında hastanın eşi beni arayarak büyük bir minnetle teşekkür etti. Taksi ücretini istemememe rağmen eşi, bunun emeğimin karşılığı olduğunu söyleyerek ücreti sonradan gönderdi" ifadelerini kullandı.

"İnsan hayatına dokunmak kelimelerle anlatılmaz"

Yolcunun hayati tehlikeyi atlatmasının kendisini çok mutlu ettiğini belirten Yalçın, "Hastanın eşi, eşine serum bağlandığını ve hayati tehlikesinin bulunmadığını söyledi. Bu haberi alınca çok sevindim. Bütün gün aklım ondaydı, durumunun ne olduğunu düşünmüştüm. İşim gereği hastaneden ayrılmak zorunda kalsam da vicdanen rahatladım. Bir insanın hayatına dokunmanın verdiği hissi anlatmak kelimelerle mümkün değil, mutluluktan gözlerimden yaşlar süzüldü" dedi.

"Kendisiyle gurur duyuyoruz"

Taksi şoförüyle gurur duyduklarını vurgulayan İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, "İzmir'den tüm Türkiye'ye güzel bir örnek, güzel bir mesaj. Taksicilerin son günlerde, son zamanlarda hep eleştirildiği, yerildiği bir dönemde esnaf kardeşimizin, arkadaşımızın vatandaşlık görevini hiç tereddütsüz yerine getirmesi bizleri mutlu etti. Bir hayata dokunması, belki o anda fark etmeseydi hasta vatandaş orada kalp krizi geçirebilirdi. Onu suyla, eline damarlarına bir masaj faydası dokunmuşsa ne mutlu kendisine. Biz de bununla iftihar ediyoruz. İzmir'de işte taksiciliğin tabii ki her sektörün içerisinde olumsuzluklar olabildiği gibi İzmir taksiciliği tüm Türkiye'ye örnek olacak şekilde arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar" diye konuştu.