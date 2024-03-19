Taksim Meydanı'nda Helikopter Destekli Yeditepe Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika
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Taksim Meydanı'nda Helikopter Destekli Yeditepe Huzur Uygulaması Yapıldı

Taksim Meydanı\'nda Helikopter Destekli Yeditepe Huzur Uygulaması Yapıldı

Taksim Meydanı'nda gerçekleştirilen Yeditepe Huzur Uygulaması'nda 2 helikopter destek verdi. Denetimde araçlar aranırken aynı zamanda Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı. Denetim sırasında polis tarafından kontrol edilen bir araçta döner bıçağı bulundu ve sürücü işlem yapılmak üzere emniyete götürüldü.

19.03.2024 23:17  Güncelleme: 23:21
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Taksim Meydanı'nda helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. 2 helikopterin destek verdiği uygulamada araçlar aranırken Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü de yapıldı.

Taksim Meydanı'nda helikopter destekli "Yeditepe Huzur Uygulaması" yapıldı. Trafik, Beyoğlu Güvenlik Şube, Asayiş ve Özel Harekat ekiplerinin katıldığı saat 14.00 ile 16.00 arasında yapılan denetimde sürücü ve araçların belgeleri incelendi. Asayiş ekipleri de araçları kontrol ederek, sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü yaptı.

Öte yandan denetim esnasında polisin kontrol ettiği bir araçta döner bıçağı çıktı. Aracın sürücüsü S.E. döner bıçağından haberi olmadığını ve babasının bırakmış olabileceğini söyledi. Sürücü işlem yapılmak üzere Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taksim Meydanı'nda Helikopter Destekli Yeditepe Huzur Uygulaması Yapıldı - Son Dakika

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