3.Sayfa

Tamir edilen telefonun patlama anı kameraya böyle yansıdı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir telefon teknik servisinde tamir esnasında patlayan telefonun patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, ilçenin Şehit Summani Görgen Caddesi üzerinde bulunan Yusuf Altındaş'a ait telefon satış ve tamirinin yapıldığı dükkanda meydana geldi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde telefon tamircisi Yusuf Altındaş'ın tamir ettiği telefonun bataryası bir anda alev alarak patladı.

Tamirci Altındaş, elinde patlayan bataryadan çıkan alevlerin yükselmesiyle neye uğradığını şaşırdı.

Yüzünü yanmaktan kurtaran Altındaş, panikle telefonu yere atıp uzaklaştı. Telefon tamircisi Altındaş'ın kısa bir şoktan sonra patlayan telefon sonucu ortaya çıkan yangını söndürdüğü görüldü.

Olay anını gazetecilere anlatan telefon tamircisi Yusuf Altındaş, "Bitlis'in Ahlat ilçesinde 16 yıldır telefon tamir işiyle uğraşıyorum. Müşterimizin getirdiği ve bataryası şişmiş olan telefonu tamir esnasında havanında sıcak olmasından dolayı batarya patlaması oldu o esnada. Ben olayın refleksiyle kendimi dışarı attım daha sonra yeniden geri dönüp oluşan yangını söndürdüm, olayı çok şükür ucuz atlattık" dedi.