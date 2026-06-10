Tanju Özcan hakkında "nitelikli cinsel saldırı"dan da soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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Tanju Özcan hakkında "nitelikli cinsel saldırı"dan da soruşturma başlatıldı

Tanju Özcan hakkında "nitelikli cinsel saldırı"dan da soruşturma başlatıldı
10.06.2026 17:11  Güncelleme: 17:16
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Bolu Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Tanju Özcan, tehdit ve şantaj davasında ek ifadelerin ardından 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla yeni bir soruşturmayla karşı karşıya kaldı.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan hakkında devam eden 'tehdit' ve 'şantaj' davası kapsamında verilen ek ifadelerin ardından "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlatıldı.

Tanju Özcan'ın hem müşteki hem de sanık sıfatıyla yer aldığı 'tehdit ve şantaj' davası kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Davanın taraflarından Öznur Ç.'nin Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği şikayet dilekçesi ve ek ifadelerin ardından Özcan'ın şoförü Suat Ç. de ifadeye çağrıldı. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığına ek ifade veren Öznur Ç., kentte bulunan Narven Termal Kasaba'da Özcan ile birlikte olduklarını ayrıntılarıyla anlattı. Şoför Suat Ç. ise ifadesinde, genç kadını söz konusu otele kendisinin bıraktığını, sonrasında da yine otelden alarak evine götürdüğünü doğruladı. İki ismin savcılıkta verdiği ek ifadelerin ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Tanju Özcan hakkında "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı" suçlamasıyla yeni bir soruşturma başlattı.

Şantaj dosyasından 3 yıl hapsi isteniyordu

Cumhuriyet savcısı tarafından hazırlanan 13 sayfalık mevcut iddianamede, Tanju Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in eline geçtiği, Akgüney'in bu mesajlar karşılığında Özcan'dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği yer almıştı. Aynı dosyada Öznur Ç.'ye yönelik makam odasındaki sözleri ve eylemleri nedeniyle Özcan'ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi talep ediliyor. - BOLU

Kaynak: İHA

Belediye Başkanlığı, Yerel Haberler, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Kamu, Bolu, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanju Özcan hakkında 'nitelikli cinsel saldırı'dan da soruşturma başlatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanju Özcan hakkında "nitelikli cinsel saldırı"dan da soruşturma başlatıldı - Son Dakika
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