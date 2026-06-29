Tanju Özcan'a cinsel saldırı dosyasından tahliye kararı - Son Dakika
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Tanju Özcan'a cinsel saldırı dosyasından tahliye kararı

Tanju Özcan\'a cinsel saldırı dosyasından tahliye kararı
29.06.2026 20:25  Güncelleme: 20:41
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandığı dosyada tahliye edildi ancak 'irtikap' suçundan tutukluluğu sürdüğü için cezaevinde kalmaya devam ediyor.

Bolu'da 'irtikap' suçundan cezaevinde bulunan ve belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın, 'nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla tutuklandığı dosyada tahliyesine karar verildi. Geçtiğimiz günlerde şoförünün de serbest bırakıldığı dosyada tutuklama kararı kaldırılan Özcan, 'irtikap' suçundan tutukluluğu sürdüğü için cezaevinden çıkamayacak.

Bolu'da 'icbar suretiyle irtikap' soruşturması kapsamında şubat ayında tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın yargılandığı 'nitelikli cinsel saldırı' dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. 18 Haziran'da bu suçlamayla da tutuklanmasına karar verilen Özcan hakkında mahkeme, cinsel saldırı dosyasındaki tutuklama kararının kaldırılmasına hükmetti. Geçtiğimiz günlerde aynı dosya kapsamında tutuklanan şoför Suat Ç.'nin avukatlarının itirazı üzerine tahliye edilmesinin ardından, Özcan için de bu dosyadan tahliye kararı çıkmış oldu. Ancak Tanju Özcan, şubat ayından bu yana 'irtikap' dosyasından tutuklu bulunduğu için cezaevinde kalmaya devam edecek.

Olayın geçmişi

Şubat ayında tutuklanan Tanju Özcan hakkında, 'tehdit' ve 'şantaj' davasında mağdur sıfatıyla yer alan Bolu Belediyesi personeli Öznur Ç.'nin (33) Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak ek ifade vermesiyle yeni bir soruşturma başlatılmıştı. Öznur Ç. ifadesinde, belediyede işe başladıktan 5-6 ay sonra Özcan'ın kendisine ilgi duyduğunu, fiziksel temasta bulunmaya çalıştığını ve işten çıkarılma tehdidiyle birden fazla kez kendisiyle görüşmek zorunda bırakıldığını iddia etmişti. Öznur Ç. ayrıca, bu görüşmelere belediyeye ait kiralık araçlarla götürüldüğünü öne sürmüştü.

Şoförü önce tutuklanmış, sonra tahliye edilmişti

Soruşturma kapsamında ifade veren şoför Suat Ç. ise Öznur Ç.'yi birden fazla kez bir otele Tanju Özcan'ın yanına götürdüğünü iddia etmişti. İfadelerin ardından harekete geçen ekipler, 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle nitelikli cinsel saldırı' suçlamasıyla soruşturma başlatmış ve şoför Suat Ç. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ardından 18 Haziran tarihinde cezaevindeki Tanju Özcan hakkında da bu dosyadan tutuklama kararı verilmişti. Tutuklu bulunan şoför Suat Ç., geçtiğimiz günlerde avukatlarının itirazı neticesinde mahkeme tarafından serbest bırakılmıştı. Son kararla birlikte Özcan'ın da bu dosyadaki tutukluluk hali ortadan kalkarken, Tanju Özcan'ın irtikap soruşturmasındaki tutukluluk süreci devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İHA

Bolu Belediyesi, Tanju Özcan, Politika, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tanju Özcan'a cinsel saldırı dosyasından tahliye kararı - Son Dakika

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