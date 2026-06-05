Tanju Özcan, Sincan Cezaevi'nden Bolu'ya naklini istedi: İki duruşması 13 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika
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Tanju Özcan, Sincan Cezaevi'nden Bolu'ya naklini istedi: İki duruşması 13 Temmuz'a ertelendi

Tanju Özcan, Sincan Cezaevi\'nden Bolu\'ya naklini istedi: İki duruşması 13 Temmuz\'a ertelendi
05.06.2026 16:21  Güncelleme: 16:24
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın sığınmacılara yönelik sözleri ve şantaj iddiasıyla yargılandığı iki davanın duruşması, savcının mütalaa için süre talep etmesi üzerine 13 Temmuz'a ertelendi. Özcan, SEGBİS ile katıldığı duruşmada suçlamaları reddetti.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın, 'sığınmacılara yönelik söylemleri' ve 'şantaj' iddialarıyla yargılandığı iki ayrı davanın duruşmaları görüldü. Farklı soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Özcan, duruşmalara SEGBİS aracılığıyla katılırken; savcılık makamının mütalaa için süre talep etmesi üzerine davalar 13 Temmuz'a ertelendi.

Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yargılandığı iki ayrı davanın celsesi art arda görüldü. Geçtiğimiz aylarda "icbar suretiyle irtikap" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Özcan, duruşmalara Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden bağlandı. İlk duruşmada Özcan'ın, gazeteci Fatih Altaylı'nın programında sığınmacılara yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle yargılandığı dava ele alındı.

"Ne yaptıysam vatandaşın huzur ve güvenliği için yaptım"

Duruşmada söz verilen Tanju Özcan, hakkındaki iddiaları reddetti. Mütalaayı kabul etmediğini belirten Özcan, "Herhangi bir suç işlediğimi düşünmüyorum. Ne yaptıysam vatandaşların huzur ve güvenliği için yaptım. Mütalaayı kabul etmiyorum. Yeni bir mütalaa verilirse ona ilişkin ayrıca savunma yapmak isterim" ifadelerini kullandı.

Şantaj davası ertelendi

İkinci duruşmada ise kamuoyunda geniş yankı bulan 'şantaj' davası görüldü. İddianamede, Tanju Özcan'ın belediye personeli Öznur Ç.'ye gönderdiği mesajların kadının eski sevgilisi Mehmet Eren Akgüney'in eline geçtiği; Akgüney'in bu mesajlar karşılığında Özcan'dan 20 milyon lira, lüks otomobil ve oto yıkama tesisi talep ettiği yer almıştı. Aynı dosyada Öznur Ç.'ye yönelik makam odasındaki sözleri ve eylemleri nedeniyle Özcan'ın da "şantaj" suçundan 3 yıla kadar hapsi isteniyor. Duruşmaya, şantaj ve aracılık iddialarıyla yargılanan tutuksuz sanıklar Mehmet Eren Akgüney, Boluspor Kulüp Başkanı Erdal Bayrak ve CHP'li Belediye Meclis Üyesi Hüseyin Ekrem Serin ile taraf avukatları katıldı. Müşteki Öznur Ç. ise duruşma salonuna gelmedi.

Bolu'ya naklini talep etti

Duruşmada söz alan Özcan, savunmasını daha sağlıklı hazırlayabilmek ve avukatlarıyla yüz yüze görüşebilmek için Bolu'daki bir cezaevine nakledilmek amacıyla cezaevi yönetimine dilekçe verdiğini aktardı. Bolu 3. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayacak diğer duruşmalarına yoğunlaşmak istediğini belirten Özcan, mahkemeden duruşmanın 6 Temmuz sonrasına ertelenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, cumhuriyet savcısının değişmesi nedeniyle yeni savcının dosyayı inceleyerek esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması ve taraf avukatlarının savunmaları için süre vererek her iki duruşmayı da 13 Temmuz'a erteledi. - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tanju Özcan, Sincan Cezaevi'nden Bolu'ya naklini istedi: İki duruşması 13 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tanju Özcan, Sincan Cezaevi'nden Bolu'ya naklini istedi: İki duruşması 13 Temmuz'a ertelendi - Son Dakika
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