Tanju Özcan: "Hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim" - Son Dakika
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Tanju Özcan: "Hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim"

Tanju Özcan: "Hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim"
10.07.2026 23:20  Güncelleme: 23:26
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen davada tutukluluk halinin devamına karar verilmesinin ardından sosyal medyadan açıklama yaparak, vicdanlarda beraat ettiğini ve hukuk mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğini belirtti.

Bolu'da hakkında 263 yıla kadar hapis cezası istenen davada tutukluluk halinin devamına karar verilen Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vicdanlarda çoktan beraat ettim, hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim" dedi.

Bolu Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 19 sanık hakkında açılan davanın ilk duruşmasının tamamlanmasının ardından Özcan, sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap", "irtikaba teşebbüs", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "5072 Sayılı Vakıf ve Dernekler Kanunu'na muhalefet" suçlarından açılan davada Özcan hakkında 263 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

19 sanıklı davada ara karar açıklandı

5 gün süren ilk duruşmanın ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, görevden uzaklaştırılan Tanju Özcan, Süleyman Can, BOLSEV Yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız ve Bolu Pazarcılar ve Manavlar Esnaf Odası ile Bolu Köroğlu Kredi, Esnaf ve Kefalet Odası Başkanı Mustafa Altındal'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan CHP'li Belediye Meclis Üyesi Cihan Tutal ve Bolu Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Naim Ayhan'ın adli kontrol tedbiriyle tahliyesine hükmetti. Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Leyla Beykoz'un ise ev hapsi tedbiri kaldırıldı. Duruşma 7 Eylül tarihine ertelendi.

"Vicdanlarda çoktan beraat ettim, hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim"

Kararın ardından Tanju Özcan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Vicdanlarda çoktan beraat ettim. Hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. 5 gündür süren yargılamalarda; haksız ve hukuksuz şekilde tutuklandığımı, hakkımda tek bir şikayetçi bulunmadığını ve isnat edilen suçlara ilişkin hiçbir somut delil ortaya konulamadığını tüm kamuoyu gördü. Her ne kadar tutukluluğumun devamına karar verilmiş olsa da ben, toplumun vicdanında çoktan beraat ettiğimi biliyorum. Mahkeme salonunda ortaya konulan her beyan, her belge ve yapılan savunmalar; benim ve yol arkadaşlarım hakkındaki iddiaların ne kadar dayanaksız olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Gerçekler değişmez. Er ya da geç mutlaka ortaya çıkar. Bugün verilen karara rağmen adaletin tecelli edeceğine olan inancımı ve hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim. Bu süreçte bir an bile yanımdan ayrılmayan aileme, yol arkadaşlarıma, kıymetli avukatlarıma; duaları ve desteğiyle bana güç veren değerli Bolu halkına ve aziz Türk milletine yürekten teşekkür ediyorum. En kısa zamanda özgürlüğüme kavuşup sizlerle yeniden bir araya gelmek dileğiyle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum." - BOLU

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Tanju Özcan: 'Hukuk mücadelemi kararlılıkla sürdüreceğim' - Son Dakika

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