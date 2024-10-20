Yanan tankerden litrelerce ham petrol yola döküldü
HATAY - Hatay'da seyir halindeyken alev alan yakıt tankerindeki litrelerce ham petrol yola döküldü.
Yangın, gece saatlerinde E-91 Karayolu üzeri Erzin ilçesi mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki ham petrol yüklü tanker, alev aldı. Kısa sürede bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale gelirken litrelerce petrol döküldü. Araç kullanılmaz hale gelirken çevrede kirlilik oluştu
Son Dakika › 3.Sayfa › Tankerde Yangın: Yola Ham Petrol Döküldü - Son Dakika
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