Tanyeli yaşam savaşı veriyor! Durumu ağırlaştı

Yaklaşık 2.5 yıldır pankreas kanseriyle mücadele eden Tanyeli'nin sağlık durumu dün akşam ağırlaştı. Tanyeli, sabah saatlerinde entübe edildi.

27 Şubat'ta yaptığı son paylaşımda, hastanede olduğunu ve taburcu olmayı beklediğini dile getirerek sevenlerinden dua isteyen Tanyeli, en son kendi doğum günü eğlencesinde görüntülenmişti.

Tanyeli, son paylaşımında "Beni merak edenler... Endişelenmişsiniz bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah, nasip ederse bugün - yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum, mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin. Ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun, bana en güzel hediye dualarınız" ifadelerini kullanmıştı.