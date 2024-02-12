Tanzanya\'da Yıldırım Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tanzanya'nın güneyindeki Lindi bölgesinde bir cenaze törenine katılan 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Tanzanya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar yıldırıma neden oldu. Güneydeki Linda bölgesinde bir cenaze törenin katılan 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı. Mtama kentindeki sağlık yetkilisi Abdallah Mputa, yıldırımın yerel saatle 16.00'da düştüğünü ve yaralıların sağlık merkezlerinde tedavi altına alındıklarını belirtti. - DODOMA
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında İstanbul'un 10 ilçesi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi adayları kesinleşti. İstanbul'da Gürsel Tekin, Malatya'da ise Veli Ağbaba aday olarak belirlendi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Gaziantep'te 3 kardeşin öldüğü, 6 kişinin de yaralandığı muhtarlık kavgası davasında 10 yıl hapis cezası alan firari V.O., jandarma ekiplerinin titiz planlama ve takip çalışmaları sonucu saklandığı samanlıkta olaydan 5 yıl sonra yakalandı.
Beşiktaş'ın kadro dışı bıraktığı yıldız golcü Vincent Aboubakar'a MLS ekibi LA Galaxy tarafından 18 aylık bir sözleşme teklifi geldi.
Hazal Kaya ve Ali Atay çifti, kızları Leyla Süreyya'nın 1. yaş doğum günü için pembe ve beyaz renklerin hakim olduğu bir organizasyon düzenledi. Doğum gününde ailece kamera karşısına geçen çift, gözlerden uzak büyüttükleri kızları Leyla'nın yüzünü de ilk kez gösterdi.
Haber sunucusu Veyis Ateş hakkında kara aklamakla suçlanan iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'la olan ilişkisi iddiasıyla nüfuz ticareti davası açıldığı Gazeteci İsmail Saymaz tarafından duyuruldu. Ateş, davayı doğrularken durumu, 'Haksız itham ve iftirayı' anlatmak için 'fırsat' olarak yorumladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek ve yarı final kura çekimi yapıldı. Çeyrek final turunda Beşiktaş - Konyaspor, MKE Ankaragücü - Fenerbahçe ve Galatasaray - Fatih Karagümrük ile eşleşti.
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