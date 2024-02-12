Tanzanya'da Yıldırım Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Tanzanya'da Yıldırım Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tanzanya\'da Yıldırım Çarpması Sonucu 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Tanzanya'nın güneyindeki Lindi bölgesinde bir cenaze törenine katılan 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti. Şiddetli sağanak yağışlar nedeniyle 18 kişi de yaralandı. Yaralılar tedavi altına alındı.

12.02.2024 14:44  Güncelleme: 14:47
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Tanzanya'nın güneyindeki Lindi bölgesinde bir cenaze törenine katılan 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tanzanya'da etkili olan şiddetli sağanak yağışlar yıldırıma neden oldu. Güneydeki Linda bölgesinde bir cenaze törenin katılan 3 kişi yıldırım çarpması sonucu hayatını kaybederken 18 kişi yaralandı. Mtama kentindeki sağlık yetkilisi Abdallah Mputa, yıldırımın yerel saatle 16.00'da düştüğünü ve yaralıların sağlık merkezlerinde tedavi altına alındıklarını belirtti. - DODOMA

Kaynak: İHA

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