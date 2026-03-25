Tapu Tekniği Skandalı: 4 Kayıt ve 300 Bin TL Teklifi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tapu Tekniği Skandalı: 4 Kayıt ve 300 Bin TL Teklifi

25.03.2026 08:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kaş'ta tapu teknikeri Diyar A., 4 kayıt gördüğünü, Ayşegül'ün kendisini yönlendirdiğini açıkladı.

Antalya'nın Kaş ilçesinde görevli tapu teknikeri Diyar A., Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmediğini, kendisinin sadece 4 kayıt gördüğünü söylediği öğrenildi.

Kaş Tapu Müdürlüğü'nde görev yapan kamu teknikeri Diyar A., Kaş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı. Şüpheli, jandarmada verdiği ifadesinde sosyal medyada tanıştığı "Ayşegül" isimli kişinin ısrarı üzerine Bakan Gürlek'e ait tapu kayıtlarını sorguladığını ifade etti. Yapılan sorgulama sonucunda 4 ayrı tapu kaydına ulaştığını aktaran Diyar A., bu bilgileri mesaj yoluyla söz konusu kişiye gönderdiğini söyledi. Edinilen bilgiye göre Diyar A., Savcılık ifadesinde ise yeni bilgiler paylaştı. İfadesinde, "Özgür Özel'in neden daha fazla sayı verdiğini bilmiyorum ben sadece 4 kayıt gördüm. Ayşegül başka yerlerden sorgulamalar yapıldığını söylemişti. Ayşegül beni yönlendirerek bu şekilde bilgileri elde edince bana 300 bin TL para vermeyi teklif etti. Babamın Cumhuriyet Halk Partisine üyeliği vardır" dedi.

Öte yandan, söz konusu Ayşegül E.'nin de gözaltına alındığı öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2026 09:01:57.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.