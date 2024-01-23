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Taraftar Grubu ve Market Sahibi Arasında Yaşanan Tartışma Jandarmanın Müdahalesiyle Sonlandı - Son Dakika
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Taraftar Grubu ve Market Sahibi Arasında Yaşanan Tartışma Jandarmanın Müdahalesiyle Sonlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir taraftar grubu, kapalı olan bir marketin önündeki dolaplardan yiyecek ve içecek alarak olay çıkardı. Market sahibi ile taraftarlar arasında yaşanan tartışma ve arbede jandarmanın müdahalesiyle büyümeden sonlandırıldı. Olayın ardından taraftar grubu otobüslere binerek olay yerinden ayrılırken, market sahibi masraflarının karşılanması sonucu şikayetçi olmaktan vazgeçtiğini belirtti.

Taraftar Grubu ve Market Sahibi Arasında Yaşanan Tartışma Jandarmanın Müdahalesiyle Sonlandı
23.01.2024 - 23:07,
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Komşusunun telefonuyla iş yerine geldi, müdahale edince bir dayak yemediği kaldı

Taraftar grubunun kapalı olan marketten aldıkları yiyecek ve meşrubat ortalığı karıştırdı

Olayı gören komşular iş yerini sahibini aradı, çıkan arbedeye jandarma müdahale etti

Taraftar grubunun market dolaplardan aldıkları yiyeceklerle geri döndüğü anlar kameraya yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde kapalı durumdaki marketin önündeki dolaplardan cips ve meşrubat alan taraftar grubu ile market sahibi arasında yaşanan tartışma, jandarmanın müdahalesi ve alınan yiyeceklerin parasının ödenmesi ile büyümeden sonlandırıldı. Yaşanan arbede anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre maçtan dönen taraftar grubu, Manavgat Taşağıl Mahallesinde bir akaryakıt istasyonunda mola verdi. Grup otobüslerden inerek yolun karşısında kapalı marketin önünde bulunan dolaplardan cips ve kola benzeri yiyecek ve içecek alıp yeniden otobüse geri döndü. Bunu diğer otobüslerle gelen grupların da takip etmesi üzerine, vatandaşlar durumu görüp iş yeri sahibine haber verdi. İş yerine gelen market sahibi ile taraftarlar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Taraftar grubu ile market sahipleri arasında yaşanan tartışma, Taşağıl Jandarma Karakoluna bağlı ekiplerin müdahalesi ve olay yerindeki vatandaşların çabaları sonucunda büyümeden sonlandırıldı.

Yaşanan olayın ardından taraftar grubu otobüslere binerek yola çıkarken, masraflarının karşılanması sonucu market sahibinin şikayetçi olmaktan vazgeçtiği öğrenildi.

"Olay büyüyebilirdi"

Akşam evinde misafirleriyle otururken telefon geldiğini belirten market sahibi Adnan Yılmaz, " İş yerimin karşısındaki akaryakıt istasyonunda bekleyen otobüslerden inip marketten bir şeyler alındığını gördüm. Otobüslerin yanına giderek konuşmak istediğimde ters davranış ve küfürle karşılaştım. Bunun üzerine aramızda kavga çıktı. Aracımın camını kırdılar. İnsanlara saldırdılar. Jandarma gelmese büyük olaylar çıkabilirdi" dedi.

Kaynak: İHA
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Manavgat, Jandarma, Antalya, Güvenlik, 3.Sayfa, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Taraftar Grubu ve Market Sahibi Arasında Yaşanan Tartışma Jandarmanın Müdahalesiyle Sonlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Taraftar Grubu ve Market Sahibi Arasında Yaşanan Tartışma Jandarmanın Müdahalesiyle Sonlandı - Son Dakika
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